Florence Pugh, Paris Moda Haftası'na sütyensiz katıldı! Pozları olay oldu

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren İngiliz oyuncu Florence Pugh tarzıyla dikkat çekti. “Midsommar” ile yıldızlaşan, “Little Women” ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı bulunan Florence Pugh, Paris Moda Haftası'nda oldukça cesurdu.

27 yaşındaki oyuncu, sırt dekoltesi ve dalgalı kare yakası olan transparan lavanta rengi bir elbiseyle sansasyonel görünüyordu.

İtalyan moda markası Valentino ile gösterişli bir kampanyada yer alan Florence, şeffaf Valentino elbisesiyle oldukça çekiciydi.

Güzel oyuncu moda haftasında sütyensiz tarzıyla en ön sırada oturarak bir bakana bir daha baktırdı.



