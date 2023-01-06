2023’te aşkı bulabilecek misin yoksa senin beyaz atlı prens/prenses hayalleri başka bahara mı kaldı.... Haydi teste!
2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?
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Önce seni biraz tanıyalım, kaç yaşındasın?
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Peki, cinsiyetin nedir?
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İlk sorumuz gelsin! 2023 yaz tatili için plan yaptın mı?
Ne tatili? Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum.
İşler güçler var, tatili bırak kendime bile vakit ayıramıyorum.
Henüz düşünmedim ya, planlar var ama bakalım.
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Manifestlere inanır mısın?
Bence evrendeki enerjileri kendimize çekebiliriz.
Çok istemenin adı da manifest olmuş, inanalım bakalım...
Ben böyle şeylere pek inanmam ya olacağı varsa olur zaten.
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2023’e girerken yanında kimler vardı?
Çalışarak girdim valla, dosyalar yanımdaydı diyebiliriz.
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En çok hangi ortamlarda bulunmayı seversin?
Eğlence mekânları tam benlik.
Sessiz, sakin ve salaş bir yer olabilir.
Kendi konfor alanım yani evim!
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Asosyal bir insan mısın yoksa sosyalliği sever misin?
Yer yer asosyal olabiliyorum galiba.
Sosyalleşecek vaktim yok.
Ortamların arananı diyebilirsiniz bana.
Kararında sosyalim diyelim.
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Uzun yolculuklarla aran nasıl?
Yeni deneyimler, kesinlikle harika!
Ruhum sıkılır benim upuzun yolda.
Bütün hikâyeler uzun yolculukla başlar demişler. Uzun yolculukları severim.
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Tek başına tatil veya aktivite planlar mısın?
Tek başıma bir şeyler yapmaktan hoşlanmam.
Ben kendimle vakit geçirmekten çok hoşlanırım.
Yalnızlık da güzel tabii ama yanımda başkaları olunca eğlenecek daha çok şey bulabilirim.
Birilerinin yanında yalnız hissetmektense kendimle kalırım.
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Sence hayattaki en önemli şey ne?
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Aşk karın doyurur mu?
İki gönül bir olunca samanlık seyran olur der eskiler, bence evet!
Karın doymasa da gönlü doyar bence insanın.
Bana pesimist demeyin ama o yalanlar eskide kaldı.
Kesinlikle doyurmaz, her şeyi tırnaklarınızla kazıyarak alırsınız.
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Son soru! Kendini bir ilişki içerisine girmeye hazır hissediyor musun?
Sağlıklı bir ilişkiyi kucaklamayı isterim.
Ben pek hazır hissetmiyorum sanırım.
Bilemiyorum, o anki ruh hâlime bağlı.
Neden olmasın ki? Çok keyifli olabilir.