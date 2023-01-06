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2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

05.01.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimizin büyük umutlarla girdiği yeni yılda pek çoğumuzun başlıca dileği aşk. Sen de “Önceki yılların ne hayrını gördük ki 2023’te aşktan yana yüzümüz gülsün?” diyorsan, dur hemen karalar bağlama! Garibanın yüzü güler mi demeden önce gel birlikte bakalım yeni yılda aşkı bulabilecek misin?

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

2023’te aşkı bulabilecek misin yoksa senin beyaz atlı prens/prenses hayalleri başka bahara mı kaldı.... Haydi teste!

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

1/12

Önce seni biraz tanıyalım, kaç yaşındasın?

Önce seni biraz tanıyalım, kaç yaşındasın?
18 yaş altı
18 - 24
25 - 34
35 - 44
+45
2/12

Peki, cinsiyetin nedir?

Peki, cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
3/12

İlk sorumuz gelsin! 2023 yaz tatili için plan yaptın mı?

İlk sorumuz gelsin! 2023 yaz tatili için plan yaptın mı?
Deniz, kum, güneş!
Ne tatili? Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum.
İşler güçler var, tatili bırak kendime bile vakit ayıramıyorum.
Henüz düşünmedim ya, planlar var ama bakalım.
4/12

Manifestlere inanır mısın?

Manifestlere inanır mısın?
Evet, kesinlikle!
Bence evrendeki enerjileri kendimize çekebiliriz.
Çok istemenin adı da manifest olmuş, inanalım bakalım...
Ben böyle şeylere pek inanmam ya olacağı varsa olur zaten.
5/12

2023’e girerken yanında kimler vardı?

2023’e girerken yanında kimler vardı?
Ailem
Arkadaşlarım
Kedim
Çalışarak girdim valla, dosyalar yanımdaydı diyebiliriz.
6/12

En çok hangi ortamlarda bulunmayı seversin?

En çok hangi ortamlarda bulunmayı seversin?
Eğlence mekânları tam benlik.
Sessiz, sakin ve salaş bir yer olabilir.
Kendi konfor alanım yani evim!
Ofiste...
7/12

Asosyal bir insan mısın yoksa sosyalliği sever misin?

Asosyal bir insan mısın yoksa sosyalliği sever misin?
Yer yer asosyal olabiliyorum galiba.
Sosyalleşecek vaktim yok.
Ortamların arananı diyebilirsiniz bana.
Kararında sosyalim diyelim.
8/12

Uzun yolculuklarla aran nasıl?

Uzun yolculuklarla aran nasıl?
Yeni deneyimler, kesinlikle harika!
Ruhum sıkılır benim upuzun yolda.
Bütün hikâyeler uzun yolculukla başlar demişler. Uzun yolculukları severim.
Neden olmasın?
9/12

Tek başına tatil veya aktivite planlar mısın?

Tek başına tatil veya aktivite planlar mısın?
Tek başıma bir şeyler yapmaktan hoşlanmam.
Ben kendimle vakit geçirmekten çok hoşlanırım.
Yalnızlık da güzel tabii ama yanımda başkaları olunca eğlenecek daha çok şey bulabilirim.
Birilerinin yanında yalnız hissetmektense kendimle kalırım.
10/12

Sence hayattaki en önemli şey ne?

Sence hayattaki en önemli şey ne?
Seyahat etmek
Para
Gerçekler
Tutku
11/12

Aşk karın doyurur mu?

Aşk karın doyurur mu?
İki gönül bir olunca samanlık seyran olur der eskiler, bence evet!
Karın doymasa da gönlü doyar bence insanın.
Bana pesimist demeyin ama o yalanlar eskide kaldı.
Kesinlikle doyurmaz, her şeyi tırnaklarınızla kazıyarak alırsınız.
12/12

Son soru! Kendini bir ilişki içerisine girmeye hazır hissediyor musun?

Son soru! Kendini bir ilişki içerisine girmeye hazır hissediyor musun?
Sağlıklı bir ilişkiyi kucaklamayı isterim.
Ben pek hazır hissetmiyorum sanırım.
Bilemiyorum, o anki ruh hâlime bağlı.
Neden olmasın ki? Çok keyifli olabilir.

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