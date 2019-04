Forza Motorsport 7’de satın alabileceğiniz otomobiller

Xbox ile başlayan Forza furyası, Xbox One ile adeta rakipsiz kalmıştı. PlayStation cephesinin Drive Club gibi başarısız bir oyun çıkarması ve sonrasında çıkan Gran Turismo oyununun ses getirmemesi, Forza’yı lider yapmıştı.

Forza Horizon 4 ile yarış oyunu budur dedirten Microsoft, şimdi de geçtiğimiz yıllarda çıkan Motorsport 7 için kolları sıvamış durumda. Bu ay içerisinde güncelleme ile Motorsport 7’ye 2018 McLaren Senna’nın geleceği açıklandı. Parayla satılacak olan bu modeli DLC şeklinde düşünebilirsiniz.

1995 BMW 850CSi Forza Edition

1991 BMW M3 Forza Edition

2016 Cadillac ATS-V Forza Edition

2012 Cadillac Escalade ESV Forza Edition

1957 Chevrolet Bel Air Forza Edition

1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 Forza Edition

1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 Forza Edition

1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport Forza Edition

2014 Chevrolet Super Sport Forza Edition

1969 Dodge Charger Daytona HEMI Forza Edition

2013 Dodge Dart GT Forza Edition

2012 Ferrari 599XX Evoluzione

1956 Ford F-100 Forza Edition

2017 Ford F-150 Raptor Forza Edition

2017 Ford F-150 Raptor Project Scorpio Edition

1981 Ford Fiesta XR2 Forza Edition

1995 Ford Mustang Boss 302 Forza Edition

1993 Ford SVT Cobra R Forza Edition

2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute Forza Edition

1946 Ford Super Deluxe Woody Wagon Forza Edition

1977 Holden Torana A9X Forza Edition

1997 Honda Civic Type R Forza Edition

2016 Honda Civic Type R Forza Edition

1993 Jaguar XJ220 Forza Edition

1999 Lamborghini Diablo GTR

2016 Mazda MX-5 Forza Edition

2013 Mercedes-Benz A 45 AMG Forza Edition

2016 Mercedes-Benz C 63 AMG S Coupe Forza Edition

2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series Forza Edition

1965 MINI Cooper S Forza Edition

2012 MINI John Cooper Works GP Forza Edition

1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA Forza Edition

1980 SUBARU BRAT GL Forza Edition

1998 SUBARU Impreza 22B STi Forza Edition

1998 TVR Cerbera Speed 12

