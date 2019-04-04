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Forza Motorsport 7’de satın alabileceğiniz otomobiller

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TEKNOLOJİ  | 04.04.2019 07:31 | Son Güncelleme

PC ve Xbox One için geliştirilen Forza Motorsport 7’ye bu ay içerisinde 2018 McLaren Senna gelecek. Forza Motorsport 7 içerisinde satın alabileceğiniz yeni otomobilleri sizler için bir araya getirdik.

Forza Motorsport 7’de satın alabileceğiniz otomobiller

Xbox ile başlayan Forza furyası, Xbox One ile adeta rakipsiz kalmıştı. PlayStation cephesinin Drive Club gibi başarısız bir oyun çıkarması ve sonrasında çıkan Gran Turismo oyununun ses getirmemesi, Forza’yı lider yapmıştı.

Forza Horizon 4 ile yarış oyunu budur dedirten Microsoft, şimdi de geçtiğimiz yıllarda çıkan Motorsport 7 için kolları sıvamış durumda. Bu ay içerisinde güncelleme ile Motorsport 7’ye 2018 McLaren Senna’nın geleceği açıklandı. Parayla satılacak olan bu modeli DLC şeklinde düşünebilirsiniz.

1995 BMW 850CSi Forza Edition
1991 BMW M3 Forza Edition
2016 Cadillac ATS-V Forza Edition
2012 Cadillac Escalade ESV Forza Edition
1957 Chevrolet Bel Air Forza Edition
1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 Forza Edition
1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 Forza Edition
1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport Forza Edition
2014 Chevrolet Super Sport Forza Edition
1969 Dodge Charger Daytona HEMI Forza Edition
2013 Dodge Dart GT Forza Edition
2012 Ferrari 599XX Evoluzione
1956 Ford F-100 Forza Edition
2017 Ford F-150 Raptor Forza Edition
2017 Ford F-150 Raptor Project Scorpio Edition
1981 Ford Fiesta XR2 Forza Edition
1995 Ford Mustang Boss 302 Forza Edition
1993 Ford SVT Cobra R Forza Edition
2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute Forza Edition
1946 Ford Super Deluxe Woody Wagon Forza Edition
1977 Holden Torana A9X Forza Edition
1997 Honda Civic Type R Forza Edition
2016 Honda Civic Type R Forza Edition
1993 Jaguar XJ220 Forza Edition
1999 Lamborghini Diablo GTR
2016 Mazda MX-5 Forza Edition
2013 Mercedes-Benz A 45 AMG Forza Edition
2016 Mercedes-Benz C 63 AMG S Coupe Forza Edition
2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series Forza Edition
1965 MINI Cooper S Forza Edition
2012 MINI John Cooper Works GP Forza Edition
1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA Forza Edition
1980 SUBARU BRAT GL Forza Edition
1998 SUBARU Impreza 22B STi Forza Edition
1998 TVR Cerbera Speed 12

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Anahtar Kelimeler:
pc bilgisayar xbox one oyun

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