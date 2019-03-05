Fotoğrafları izinsiz kullanılan İkbal Gürpınar tazminat kazandı

Mahkeme Mesut Küçükoğlu, Murat Küçükoğlu ve KLC Pazarlama ile Küçükoğlu Gıda Pazarlama Şirketi'nin Gürpınar'a 10 bin manevi 20 bin maddi toplam 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

İSMİM KÖTÜLENDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan İkbal Gürpınar, sanatçı olmasının yanında mesafeli satış yöntemi ile TV ekranlarında satış yapan kurumlar arasında şahıs ve marka anlamında güvenilirliği ve tanınırlığı olan biri olduğunu belirtti. İsmi ve görsellerinin kullanılışı biçiminin, icracı sanatçının kullanış biçimi olduğunu belirten İkbal Gürpınar, itibarının zedelendiğini ve isminin kötülendiğini ileri sürdü. Gürpınar, 450 bin maddi ve 50 bin TL de manevi tazminat istedi.

Mesut Küçükoğlu, Murat Küçükoğlu ve KLC Pazarlama ile Küçükoğlu Gıda Pazarlama şirketlerinin avukatı ise söz konusu internet sitelerinin kendilerine ait olmadığını iddia ederek davanın reddini istedi.

TANINMIŞ İSİMLERLE ALGI YAPILIYOR

Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi ise raporunda Mesut Küçükoğlu'nun 2014-2015 yılları arasında kiraladığı internet sitelerinden pazarlamakta olduğu zayıflama ürünlerinin tanıtımını yaparken İkbal Gürpınar'ın fotoğraflarını kullandığını belirtti. Raporda, televizyonda satış yapan kanallarda yayınlanan yerli film aralarında firmanın internet reklamlarına yer verildiği anlatıldı. Bilirkişi, televizyonlarda canlı yapılan reklamlarda ise ürünlerin satışı yapılırken tanınmış yüzlere yer vererek, onlar ürünü biliyor ve tavsiye ediyormuş gibi insanların üzerinde algı yaratarak haksız rekabet yapıldığına dikkat çekti. Bilirkişi İkbal Gürpınar'ın kullanılan fotoğraflarının eser niteliğinde olmadığını ancak tazminata hükmedilmesini belirtti.