Fotoğraftaki hayvanı ilk bakışta kimse göremiyor

Çocukluğunuzda bulmaca eklerinde bulunan “Aradaki farkı bul” kategorisi hepimizin en zevk aldığı alandır. İlkokul yıllarınızdaki bu eylemi özlediğinize eminiz. Bu nedenle kısa bir zaman yolculuğuna çıkarak sizleri o günlere götürüyoruz. Ancak bu sefer işler her zamankinden biraz farklı olacak. Çünkü sizden iki fotoğraf arasındaki farkı bulmanızı değil, görselde saklanan küçük yaramazı keşfetmenizi istiyoruz.

Fotoğrafa ilk bakışta sadece bir ağaç gövdesi görüyorsunuz. Ancak bu gövdenin içerisinde aslında saklanmış bir hayvan bulunuyor. Sizden bu hayvanı bulmanızı istiyoruz. Ağaca saklanan bu küçük yaramazı ne kadar sürede bulabildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Fotoğraftaki hayvanı bulmak için ilk adımda gözlerinizi belirli noktaya odaklamanızı rica ediyoruz. Ağaç ve hayvanın rengi aynı olduğu için bulma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz ancak kabartıları takip etmeniz işlerinizi kolaylaştırır. Son bir ipucu daha verecek olursak; bulmanız gereken hayvan baykuştur.



