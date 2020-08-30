FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...

Türkiye'nin en çok izlenen ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ayrılmasından sonra FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bu görev için Selçuk Tepeli'yi transfer etmişti.

Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak.

YENİ TANITIMDA FATİH PORTAKAL'IN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

FOX Ana Haber'in yeni sezon tanıtımı da ilk kez bu akşam ekrana geldi.

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber tanıtımında, FOX muhabirlerinin geçtiğimiz dönemde gündeme damgasını vuran haberlerinden kesitler ekrana geldi.

Tanıtımda FOX'un görevden ayrılan anchormani Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın görüntüleri de yer aldı..

Tanıtımda Doğan Şentürk, FOX Haber'in soran, sorgulayan ve saklamayan habercilik yapmaya devam edeceğini vurguladı.



