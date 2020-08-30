MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...

FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 08:52 | Son Güncelleme

Fatih Portakal'ın istifasıyla gündeme oturan FOX Haber yeni sezon tanıtımını yayınladı. Tanıtımda Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...

FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...

Türkiye'nin en çok izlenen ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ayrılmasından sonra FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bu görev için Selçuk Tepeli'yi transfer etmişti.

Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayacak.

YENİ TANITIMDA FATİH PORTAKAL'IN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

FOX Ana Haber'in yeni sezon tanıtımı da ilk kez bu akşam ekrana geldi.

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber tanıtımında, FOX muhabirlerinin geçtiğimiz dönemde gündeme damgasını vuran haberlerinden kesitler ekrana geldi.

Tanıtımda FOX'un görevden ayrılan anchormani Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın görüntüleri de yer aldı..

Tanıtımda Doğan Şentürk, FOX Haber'in soran, sorgulayan ve saklamayan habercilik yapmaya devam edeceğini vurguladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı!
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattıEleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Rus ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi
Rus ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Başarılar Diliyorum Ama Fatih Portakalın Ağzından ve Yorumlarından haber izlemek Çok Zevkli ve Doğru Umarım Tekrar kendisi izleme imkanimiz olur ...Allah Yar ve Yardımcısı Olsun Yüce Allah im ve melekleri onu Korusun .. Bu Yalan Dünyada insan Gider ismi ve icraatları Kalır
fox tv hayatının enbüyük hatasını yaptı zaten izleyici fatih portakalı izlemek için o kanalı izliyordu dogru dürüst ve yorumlarıyla izleniyordu o haber bence eskisi kadar reytinginiz kalmıcak sayın dogan şentürk
Cesur yürekler ile devam...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülse Birsel: Herkesin hayatı berbattır
'Herkesin hayatı berbattır yeter ki...'
MasterChef'de gergin anlar! Tansiyon yükseldi
MasterChef'de gergin anlar! Tansiyon yükseldi
Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm nedeni nedir? Chadwick Boseman kaç yaşında, neden öldü?
Chadwick Boseman'ın hayatıyla ilgili merak edilenler...
Deniz Seki'nin bacakları olay oldu! 'Bacaklarınızı incelttiğiniz...'
Bacakları olay oldu! 'Ne gerek vardı?'
Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında?
Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı!
Kuruluş Osman'a Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?
Kuruluş Osman'a bomba transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.