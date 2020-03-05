Fox TV'den yeni program! Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası ne zaman başlıyor?

Dostumun Dünyası'nın ilk bölümünde, sevgisi küçücük bedenine sığmayan Thor, sahibine zor anlar yaşatıyor. İri-yarı cüssesinin ardında yufka yürekli bir oyuncu yatan Barut, genç sahibiyle sıra dışı bir iletişim sergiliyor. İnsan şiddetine maruz kalmış Şanslı, üç patisiyle hayata sımsıkı tutunmayı öğreniyor. Ali Yeşilırmak ile yolu kesişen yardıma muhtaç bir sokak köpeği ise, programın sürpriz konuğu oluyor.

“Dostumun Dünyası”, eğitmen Ali Yeşilırmak’ın geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden yetenekli köpeği Max’i de unutmuyor.

Her hafta farklı köpeklerin ve sahiplerinin sıra dışı hikayelerini konu alan program, evcil dostlarının dünyasında neler olup bittiğini merak edenler için benzersiz bir rehber niteliğinde.

“Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası”, ilk bölümüyle 7 Mart Cumartesi saat 12.15’te, FOX’ta.



