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FOX TV'nin iddialı başlayan dizisi Tozluyaka reytinglere yenik düştü

12.12.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz döneminde büyük umutlarla başlayan gençlik dizisi Tozluyaka reyting yarışına daha fazla dayanamadı. FOX TV'nin dizisi ekranlara veda ediyor.

FOX TV'nin iddialı başlayan dizisi Tozluyaka reytinglere yenik düştü

FOX TV'de resmen yaprak dökümü yaşanıyor. Darmaduman dizisinin ardından büyük umutlarla başlayan biri dizi daha ekranlara veda edecek. Oysa ki yaz döneminde epey dikkat çeken dizi son zamanlarda beklediği reytingi alamadı. Kanal, dizinin fişini anında çekti.

tozluyaka

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir dizi daha ekrana veda ediyor. Geçen yaz başlayan dizilerden Tozluyaka’dan da final haberi geldi. NTC Medya imzalı dizi için karar verildi. FOX Yasak Elma dizisi dışında yeni yılda yepyeni bir dizi akışıyla yayınına devam edecek. Kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan dizi 26. bölümde ekrana veda edecek.

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Tozluyaka dizisi fox tv duman

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