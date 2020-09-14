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Fox TV yeni dizisi Kefaret'i duyurdu! Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisinde hangi rollerde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kefaret'in başrol oyuncuları belli oldu. Ünlü oyuncular Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabının bir hikayesinden uyarlanan Kefaret dizisinde başrol oynayacak. İşte Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın Kefaret dizisindeki yeni rolleri.

Fox TV yeni dizisi Kefaret'i duyurdu! Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat Kefaret dizisinde hangi rollerde oynayacak?

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan 'Kefaret' kod adlı dizi, Fox TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY VE MERT FIRAT BAŞROLDE!

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

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FOX’un yeni dizisi için hazırlıklar son hız devam ediyor.

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