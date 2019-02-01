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FOX TV'nin yeni dizisi Hayat Gibi'nin yayınlanmadan adı değişti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Hayat Gibi dizisinde isim değişikliği yaşandı.

FOX TV'nin yeni dizisi Hayat Gibi'nin yayınlanmadan adı değişti!

FOX’un Medyapım imzalı ‘Hayat Gibi’ dizisinin ekibi üç ay sonra sete çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü Amerikan draması ‘This Is Us’tan uyarlanan ve ilk bölümü çekilen dizinin cuma akşamları FOX’un yayın akışında yer alması bekleniyordu. Ancak Merve Girgin’in yönettiği projenin yayın tarihi kasım ayında ani bir kararla ertelenince çekimlere de ara verildi.

YENİ ADI ‘AİLE’

Dizi ekibi, önümüzdeki hafta çekimlere başlayacak. İlk bölümünün şubat ayının son haftası ya da en geç mart ayının ilk haftası ekrana gelmesi planlanan dizinin ismi de değişti. Merakla beklenen ‘Hayat Gibi’ dizisinin yeni adı ‘Aile’ oldu.

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