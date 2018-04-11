FOX TV ekranlarında sunduğu ana haber bülteniyle reytinglerde büyük başarılara imza atan Fatih Portakal, dün akşam milyonluk yapım Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini sollayarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İDDİALI YAPIM REYTİNGLERDE ÇAKILDI

Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı tarihi dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi, dün akşam reytinglerde deyim yerindeyse çakıldı.

FOX'UN FATİH'İ KANAL D'NİN FATİH'İNİ GEÇTİ

Rakiplerinin gerisinde kalarak altıncı sırada kendine yer bulan milyonluk yapım, Fatih Portakal'a bile geçildi. Kendine has sunumu ile belli bir izleyici kitlesine hitap eden Portakal'ın bu başarısı "FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı" şeklinde yorumlandı.