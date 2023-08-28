FPS ölçme nedir, nereden yapılır? Bilgisayarda FPS ölçme testi nasıl yapılır, FPS ne işe yarar?

Oyun severler için oynanan oyunlardan alınacak verimin yüksek olması gerekmektedir. Bu yüzden bilgisayarların, bilgisayara yüklenen oyunların, çevrim içi oynanan oyunların veya satın alınarak oynanan oyunların takılma ya da donma yapmadan çalışması oyun performansı açısından önemlidir. Oyunun en heyecanlı kısmında birden ekranın donması veya yavaş yüklenmesi, oyunculara ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumun arkasında yatan asıl sebep FPS denilen değerlerinin düşük olmasıdır.

FPS nedir?

Bilgisayarda online olarak kesintisiz bir şekilde oyun oynanabilmesi için FPS değerinin yüksek olması gerekmektedir. Saniyede ekrana gelen görüntü veya kare, FPS olarak tabir edilmektedir. Bu görüntü veya karelerin donmadan, takılmadan oynaması, oyun performansı açısından büyük bir önem taşımaktadır. Frame Per Second kelimesinin kısaltılmış hali olarak kullanılan FPS, bilgisayar üzerinden oynanan oyunların görüntü kalitesindeki sorunları ekarte etmede etkilidir.

Oyunların görüntü kalitesinin verimsiz olması veya oyun esnasında donma gibi durumların yaşanması oyuncular açısından ciddi bir problemdir. Bu yüzden böyle olumsuz durumlarla karşılaşan oyun severler için FPS ölçer uygulamalarının ayrı bir önemi vardır. FPS konusu sıklıkla nişancı ya da rekabetçi içeriğine sahip oyunlarda karşımıza çıkmaktadır.

FPS ne işe yarar?

Bilgisayarda oynanan oyunların kullanıcılar için kesintisiz ve keyifli bir şekilde oynanması oldukça önemli bir konudur. Oyunun daha en başında saatlerce yüklenmeye çalışması, oyun esnasında ekranın donması ya da oyun karelerinin yavaşlaması gibi durumlar, oyuncular için ciddi problemler yaratmaktadır. Bilgisayarların FPS değerini önceden bilmek ve bu değerler yetersizse yükseltmek önemlidir. Değerleri ölçmek için ise FPS sayacı gibi programlardan faydalanılmaktadır.

Frame Per Second sayılarının yüksek ve yeterli olması oyunların kaliteli bir şekilde oynamasında oldukça etkilidir. Ayrıca değerlerin yüksekliği görüntünün daha akıcı ve net bir şekilde olmasını sağlamaktadır. Çoğunlukla bilgisayar üzerinden oynanan oyunlar için bu değerin en az 30 FPS olması tavsiye edilmektedir. Bu değerden düşük olduğunda oyun sırasında görüntü kalitesinde bozulmalar, kare geçişlerinde yavaşlamalar meydana gelmektedir. Bu yüzden FPS gösterme uygulamaları ile değerler daha kolay bir şekilde ölçülmekte ve gerekirse bu değerleri yükseltme yoluna gidilmektedir.

Bilgisayarda FPS ölçme testi nasıl yapılır?

FPS adıyla tabir edilen değerlerin beklenenden düşük çıkması, oyun performansını olumsuz yönde etkiler. Oyun oynarken düzenli aralıklarla FPS kontrol edildiğinde ekran kartı ve ram sisteminin performansı daha kolay takip edilir. Oyun oynarken görüntünün birden kasılması veya tutukluk yapması oyunun kalitesini bozmakla birlikte oyunu kazanma açısından da olumsuz bir etki yaratır. Zira donma veya görüntü kalitesinin bozulması esnasında karşı rakip bir hamle yaparak oyunu alabilir. Bu durum kullanıcılar için oldukça kötü bir durumdur. Bu yüzden bilgisayar FPS testi yapılarak cihazın FPS değeri ölçülebilir ve ihtiyaç duyulursa bu değer bazı uygulamalar aracılığıyla yükseltilebilir.

Günümüzde internet ortamında FPS değerini ölçmek için kullanılan birçok farklı uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar aracılığıyla kolay bir şekilde FPS test değeri öğrenilebilir. Bilgisayar hangi işletim sistemine sahipse ona uygun bir uygulama indirilerek FPS değerleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bilgisayarda FPS ölçme testini yapmak için izlenecek adımlar şu şekildedir: