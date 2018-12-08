Fransa'da TRT ekibine tepki! 'Macron da siz de gideceksiniz!'

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in protestosu hız kesmeden devam ediyor. Başkent Paris ve ülke genelinde devam eden gösteriler dördüncü haftaya girdi.

Dünyanın dört bir yanından destek alan gösterileri, bugün TRT ekibi de izledi. Türk eylemcinin TRT ekibini Paris’te görmesiyle yaşananlar kameraya çekildi. Eylemci "Bakın arkadaşlar, TRT! Kendi ülkelerinden hiçbir eylemi vermeyen, ezilenlere yapılan hiçbir zulmü göstermeyen, işçi ölümlerini haber yapmayan TRT, burada Fransa'yı haber yapıyor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

TRT HABER: YPG/PKK'NIN SEMPATİZANLARI TRT HABER'İ HEDEF ALDI

Göstericinin TRT Haber’e yönelik eleştirisi Twitter’da günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu. TRT Haber ise konuya dair bir video hazırlayarak göstericinin ‘YPG/PKK sempatizanı’ olduğunu iddia etti. TRT Haber’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"#Fransa'da TRT Haber'e çirkin saldırı. Savaş alanına dönen Paris sokaklarında, eylemlere destek veren ve 'Sarı Yelekliler'in arasına karışan terör örgütü YPG/PKK'nın yüzü maskeli sempatizanları @trthaber'i hedef aldı."



