Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov’un, Rusya’nın 8 Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Bayan Jourova ve Fransız Milletvekili Jacques Maire dahil olmak üzere birçok Avrupalı yetkiliye karşı 30 Nisan Cuma günü Rus yetkililer tarafından açıklanan yaptırımları şiddetle kınıyoruz. Bu önlemlerin mevcut gerilimlerin azalmasına izin vermesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle Rusya’nın gerilimi azaltmak için sorumlu davranışlar sergilemesini bekliyoruz. Bu mesaj 3 Mayıs Pazartesi günü Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı çağrılan Rusya Büyükelçisi Alexei Mechkov’a iletildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığın Mechkov’a diplomatik temsilcilik personelinin yerel olarak işe alınmasına ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısa süre önce kabul edilmesinin ardından endişelerini dile getirdiği ve Rusya’yı bunu uygulamamaya çağırdığı eklendi.