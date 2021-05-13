HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransız astronottan uzaydan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği

Fransız astronottan uzaydan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği

13.05.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fransız astronottan uzaydan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği

Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Mescid'i Aksa'da bayram namazıMescid'i Aksa'da bayram namazı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Astronot Kabe Fransa

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.