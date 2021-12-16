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Fransız dergisinden SİHA yazısı: Peynir ekmek gibi satılıyor

16.12.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını, ürettiği SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.

Fransız dergisinden SİHA yazısı: Peynir ekmek gibi satılıyor

Ayasofya-i Kebir Camii'nin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı haberde, geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savunmasına başarıyla yardım eden Türk SİHA'larının ününün pekiştiği belirtilerek, "Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor." ifadesi kullanıldı.

"PEYNİR EKMEK GİBİ SATIYOR"

"Türkiye, Afrika'da nüfuzunu genişletiyor, SİHA'ları peynir ekmek gibi satıyor." başlıklı haberde, 17-18 Aralık'ta Afrikalı liderlerin İstanbul'a davet edildiği, kıtayla yapılan ekonomik forumun 2 ay sonrasında düzenlenen bu zirvenin özellikle güvenlik meselelerine yoğunlaştığı vurgulandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU

Somali'de Türkiye'nin askeri üssü olduğu hatırlatılan haberde, Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında teslim aldığı, Angola'nın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde ülkeye ziyaretinde SİHA'larla ilgilendiğini aktardığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin Etiyopya ile de askeri bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo turundan sonra söylediği, "Afrika'da gittiğim her yerde herkes İHA'lardan bahsediyor." ifadesine işaret edildi.

Türk SİHA'larının ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve Libya'da kullanılmasıyla dikkati çektiği ifade edilen haberde, "Türkiye'nin SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

Haberde, Türkiye'nin Afrika ile savunma sektöründe iş birliğini geliştirme çabasının sadece silah, askeri mühimmat ya da araç satımıyla sınırlı olmadığı kaydedilerek, Togo ordusunun Türkiye'nin desteğiyle modernize edildiği, Türkiye'nin Togo'ya mühimmat yanında askeri eğitim ve mayın çıkarma araçları sağladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu 37 askeri ofisle tedricen artırdığı vurgulanan haberde, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıta ile ticaret hacmini gelecek yıllarda 3 katına çıkararak 75 milyar dolara ulaştırma hedefi doğrultusunda olduğu belirtildi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için kıtadaki birçok ülke liderinin katılımıyla 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlenecek. (AA)

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