Fransız ressam Yves Klein ve kendi ismini verdiği renk tonu: Yves Klein Mavisi

Mavi tonlarından birini yaratıcısı olarak bilinen Fransız ressam ve mucit Yves Klein 1928 yılında Paris’te dünyaya geldi. Sanatın beşiği olarak bilinen bu şehirde Klein, birçok esere imza attı. Batı sanatına adeta yön verdi. Yarattığı renk için Klein, “Mavinin boyutu yok. O, boyutların ötesinde.” ifadelerini kullanır. Mavi renkle özdeşleşen ressamın kendisi kadar ilginç yaşam hikayesini araştırdık.
Fransız ressam 28 Nisan 1928 tarihinde Paris’te doğdu. Figüratif ressam bir baba ve soyut çizimler yapan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1942 yılından 1946’ya kadar Ecole Nationale de La Marine Marchande ve Ecole Nationale des langues Orientales’da eğitimler aldı.Küçük yaşından itibaren sanata olan yeteneği belliydi. Sanatın yanında ergenlik döneminde ruhsal alan ve Uzakdoğu sporlarıyla da ilgilenmeye başladı. Eğitim hayatı sırasında judo ile uğraştı. Ardından Armand Fernandez ve Claude Pascal ile tanıştı ve resim yapmaya başladı.
1948 yılında ise sanatçı “Monoton – Sessizlik Senfoni” adlı tek notadan oluşan projesiyle yankı uyandırdı. Yves Klein monokrom resim projesi ile yaşam felsefesini anlatmaya çalıştı ve yine aynı yıl iki arkadaşıyla birlikte önce İtalya, hemen ardından İngiltere’ye yolculuk etti. Bu ülkelerde devam ettirdiği sanatını ve resim çalışmalarını pastel ve guaj üzerinde yoğunlaştırdı. 1950 yılında ise İrlanda’da bir süre kalarak yeni çalışmalar denedi. Burada aynı zamanda edebiyata da yönelerek yazı ve günlükler yazdı.
1952 yılında ergenlik döneminde ilgi duyduğu sporunda etkisiyle Japonya’ya taşındı ve burada yaklaşık 1,5 yıl yaşadı. Judo’da bilinç kontrolü ile ilgili bir kitap yazdı ve resim çalışmalarını devam ettirdi. 1954 yılında döndüğü Paris’te ise Japonya izlenimlerini ve anılarını yazarak kitap haline getirdi.
Yves Klein ülkesine döndükten sonra sanat çalışmalarına ağırlık verdi. Rengin dışavurumuyla ilgili hazırladığı çalışması sergi jürisi tarafından “tek renkle resim olmaz” gerekçesiyle reddedildi.Klein pes etmedi ve vakit kaybetmeden 1955 yılının Ekim ayında ilk halka açık sergisini gerçekleştirdi. Serginin ardından başarılı ressam “Uluslararası Yves Klein Mavisi” adıyla yarattığı ve geliştirdiği harika renk serisinin patentini almayı başardı.
1950 yılının sonunda Paris halkı bir sabha uyandıklarında gökyüzünde binlerce mavi balon gördü. Bu balonlara rengini veren mavi hiç yabancı değildi. Yves Klein mavisiydi bu. Sanatsal etkinliklerine yenisini ekleyen Klein; Paris’te “benim eserim” dediği mavi gökyüzüne tam olarak 1001 adet balon uçurdu. Paris semaları bir anda masmavi balonlarla dolup taştı.
Yves Klein durmadı ve çarpıcı bir çalışmaya daha imza attı. Çıplak canlı modelleri kullanarak bir bakı tekniği geliştirdi ve çalışmasına “canlı fırçalar” adını verdi. 1958 yılında çıplak canlı modellerin bulunduğu bir odada sergisini açtı. Çarpıcı işlerinin ardından Yves Klein’in ölümü de ani ve çarpıcı oldu, Klein henüz 34 yaşındayken Cannes Film Festivali’nde kalp krizi geçirdi ve yaşama veda etti.
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