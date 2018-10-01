MAGAZİN

Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti

Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti

AFP ajansının aktardığına göre dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti.

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Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.

CHARLES AZNAVOUR KİMDİR?

Ermeni bir ailenin oğlu olarak 22 Mayıs 1924'te Paris'te doğan Aznavour, Fransa'da popülaritesini hiç kaybetmemiş, 80 ülkede 100 milyondan fazla plak satmıştı. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça olmak üzere altı dilde şarkı söyleyen Aznavour, 60’a yakın filmde de rol almıştı.

Aznavour, 80 ülkede 100 milyondan fazla plak satmıştı. Kendisi ‘Fransa’nın Frank Sinatra’sı’ olarak biliniyordu.

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