Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fransız sosyetesinin karanlık yüzü! Ailesi tarafından 25 yıl bir odaya hapsedilen kadın: Blache Monnier

Fransız sosyetesinin karanlık yüzü! Ailesi tarafından 25 yıl bir odaya hapsedilen kadın: Blache Monnier

08.06.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile toplumun temel taşlarından biridir. Özellikle bizim kültürümüzde aile kutsal bir kurum olarak görülüyor. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde aile kavramı bambaşka bir şekilde algılanıyor. 19. yüzyılda Fransız sosyetesinin en ünlü ailelerinden birinin kızlarına yaptıkları işkence tarihe adeta damga vurdu.

Fransız sosyetesinin karanlık yüzü! Ailesi tarafından 25 yıl bir odaya hapsedilen kadın: Blache Monnier

19.yüzyılda Fransa’da Monnier ailesi sosyesinin en önemli ve ileri gelen ailelerinden biriydi. Ailenin kızı olan Blanche Monnier ise 1 Mart 1849 tarihinde doğmuştu. Sosylu bir genç kız olan Blanche’in evlenme çağı geldiğinde ailesi kendileri gibi soylu bir kişiyle hayatını birleştirmesini istiyordu. Güzelliği dillere destan olan Blache’nin çok sayıda talibi çıktı ancak o 1874’te 25 yaşındayken alt sınıf olarak nitelendirilen bir avukata aşık oldu. Blanche’in ailesi işinde başarılı olmayan ve maddi durumu kötü olan bu avukatla evlenmesine şiddetle karşı çıktı. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen Blanche Monnier avukat ile evlenmek istiyordu. Aile ise çareyi kızlarını bir odaya hapsetmekte buldu.

Yaşadığı apartmandan ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Laureen Rhan’in tuhaf hikayesiYaşadığı apartmandan ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Laureen Rhan’in tuhaf hikayesi

Bu olaydan sonra aile Blanche aniden kaybolmuş gibi gösterdi ve anne Loiuse ile Blanche’nin erkek kardeşi Marcel sözde yas tutarak günlük yaşamlarına devam ettiler. Bu hapsetme süresi 1901 yılında Paris Başsavcılığına olayla ilgili ihbar gelene kadar devam etti. Savcılığa isimsiz bir mektup gönderildi. Mektupta, “Sayın başsavcım, sizi fevkalade ciddi bir vakıa hakkında bilgilendirmenin onurunu taşıyorum. Madam Monnier‘ın evinde kilitli bir kadın hakkında konuşuyorum, neredeyse açlıktan ölecek, son yirmi beş yıldır kendi pisliğinde, çürümüş çöplerin içinde yaşıyor.” ifadeleri kullanılmıştı. Savcı ve polis mektup karşısında büyük şoka uğradı. Çünkü ihbar edilen Louise Monnier aristokrat bir aileden geliyordu. Üstelik kendi çevresinde oldukça sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi.

Dünya tarihine damga vuran birbirinden ilginç ölüm nedenleri! Bazıları hala gizemini koruyorDünya tarihine damga vuran birbirinden ilginç ölüm nedenleri! Bazıları hala gizemini koruyor

İhbar ciddiye alında ve Monnier ailesinin evine bir baskın düzenlendi. Baskında Blanche Monnier evlerinin üst katındaki gizli bir odada bulundu. Genç kadın 25 yıl boyunca ışık görmeyen bir odada tutulmuştu.

hapis

Dışkı ve yiyecek artıklarıyla kaplı yatakta oturuyordu. Blanche yetersiz beslenme sebebiyle çok zayıflamıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra anne Louise tutuklandı ancak aynı ay içerisinde cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti. 25 yıllık süren tutsaklıktan sonra Blanche Monnier dünyaya yeniden uyum sağlayamadı ve 1913 yılında kaldığı senatoryumda hayatını kaybetti.

Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted BundyDünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Pijamaları kenara koyun! Uzmanlar çıplak uyumayı tavsiye ediyorPijamaları kenara koyun! Uzmanlar çıplak uyumayı tavsiye ediyor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bütün güzellik tabularını yıktı! Hayallerinin peşinden koştu

Bütün güzellik tabularını yıktı! Hayallerinin peşinden koştu

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Henüz 19 yaşındaydı! Sovyetler Birliği’nin ölüm meleği

Henüz 19 yaşındaydı! Sovyetler Birliği’nin ölüm meleği

Kayaların oyulmasıyla ortaya çıktı! Keşfedilmeyi bekliyor

Kayaların oyulmasıyla ortaya çıktı! Keşfedilmeyi bekliyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.