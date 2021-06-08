Fransız sosyetesinin karanlık yüzü! Ailesi tarafından 25 yıl bir odaya hapsedilen kadın: Blache Monnier

19.yüzyılda Fransa’da Monnier ailesi sosyesinin en önemli ve ileri gelen ailelerinden biriydi. Ailenin kızı olan Blanche Monnier ise 1 Mart 1849 tarihinde doğmuştu. Sosylu bir genç kız olan Blanche’in evlenme çağı geldiğinde ailesi kendileri gibi soylu bir kişiyle hayatını birleştirmesini istiyordu. Güzelliği dillere destan olan Blache’nin çok sayıda talibi çıktı ancak o 1874’te 25 yaşındayken alt sınıf olarak nitelendirilen bir avukata aşık oldu. Blanche’in ailesi işinde başarılı olmayan ve maddi durumu kötü olan bu avukatla evlenmesine şiddetle karşı çıktı. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen Blanche Monnier avukat ile evlenmek istiyordu. Aile ise çareyi kızlarını bir odaya hapsetmekte buldu.

Bu olaydan sonra aile Blanche aniden kaybolmuş gibi gösterdi ve anne Loiuse ile Blanche’nin erkek kardeşi Marcel sözde yas tutarak günlük yaşamlarına devam ettiler. Bu hapsetme süresi 1901 yılında Paris Başsavcılığına olayla ilgili ihbar gelene kadar devam etti. Savcılığa isimsiz bir mektup gönderildi. Mektupta, “Sayın başsavcım, sizi fevkalade ciddi bir vakıa hakkında bilgilendirmenin onurunu taşıyorum. Madam Monnier‘ın evinde kilitli bir kadın hakkında konuşuyorum, neredeyse açlıktan ölecek, son yirmi beş yıldır kendi pisliğinde, çürümüş çöplerin içinde yaşıyor.” ifadeleri kullanılmıştı. Savcı ve polis mektup karşısında büyük şoka uğradı. Çünkü ihbar edilen Louise Monnier aristokrat bir aileden geliyordu. Üstelik kendi çevresinde oldukça sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi.