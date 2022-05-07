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Friends oyuncusu Mike Hagerty hayatını kaybetti

07.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların popüler dizisi Friends'te rol alan Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Friends oyuncusu Mike Hagerty hayatını kaybetti

'Friends' ve 'Someone, Somewhere' dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni henüz belli olmayan oyuncu, bir döneme damgasını vuran ve etkisi hala devam eden kült dizi Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı.

Oyuncunun Somebody Somewhere dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Mike’la tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcak ve komikti ve hiç bir yabancıyla tanışmadım” dedi.

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Paylaşıma yorum yapan Sex and the City yıldızı Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için "Korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Friends'te Rachel'ı (Jennifer Aniston) ağlattığı ve Joey'ye (Matt LeBlanc) vals yapmayı öğrettiği sahneler, oyuncunun dizideki en unutulmazlar anlarından birkaçı.


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Anahtar Kelimeler:
Friends dizisi
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