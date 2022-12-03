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  4. Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı... 'Yeni araçlarımız geldi'

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı... 'Yeni araçlarımız geldi'

03.12.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışından çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilen 13 kadının fuhşa zorlandığı tespit edildi. Bursa merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınları zorla fuhşa zorladığı kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştukları ortaya çıktı.

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı... 'Yeni araçlarımız geldi'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

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'YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ'

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları pazarladığı kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi. Koruma altına kalınan 13 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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