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Fulya Zenginer doğum için geri sayıma başladı

22.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fulya Zenginer, annelik heyecanı yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, hamilelik pozlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu Zenginer, ayna pozunu "Son günler..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Fulya Zenginer doğum için geri sayıma başladı

Küçük Kadınlar dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri ile örnek olan ünlü çift, "bebek" sevinci de yaşadı.

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Geçtiğimiz günlerde bebeğine "Milan" adını vereceğini açıklayan ünlü çiftten Zenginer, ayan karşısında çekildiği yeni pozu paylaştı. Karnı burnunda kamera karşısına geçen Fulya Zenginer, "Son günler..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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Fulya Zenginer'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah", "Çok güzel bir ailesiniz... Maşallah size" ve "Ye ne güzel bir heyecan, ben de bebişi dört gözle bekliyorum" gibi yorumlarda bulundu.


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Fulya Zenginer
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