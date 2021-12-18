Funda Arar'dan albüm müjdesi

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Burada ilk sahnem. Gazinoların yeniden yaşatılması çok hoş. Az sonra dinleyicilerle buluşacağım, heyecanını yaşıyorum" dedi.

"ALBÜM YAPMAYI ÖZLEDİM"

Hayranlarına yeni albüm müjdesi veren şarkıcı, "Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. Mart 2022 gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji, yeni heyecan lazım. Yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabi ki" dedi.

