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Funda Arar'dan albüm müjdesi

18.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz akşam Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerle buluşan şarkıcı Funda Arar, "Aranjelere başladık" dediği yeni albümü için tarih verdi.

Funda Arar'dan albüm müjdesi

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Burada ilk sahnem. Gazinoların yeniden yaşatılması çok hoş. Az sonra dinleyicilerle buluşacağım, heyecanını yaşıyorum" dedi.

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"ALBÜM YAPMAYI ÖZLEDİM"

Hayranlarına yeni albüm müjdesi veren şarkıcı, "Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. Mart 2022 gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji, yeni heyecan lazım. Yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabi ki" dedi.

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Funda Arar
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