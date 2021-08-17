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Funda Arar: Lütfen artık kadına şiddet olmasın

17.08.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde önceki akşam hayranlarıyla buluşan güzel sanatçı Funda Arar, kadına şiddet konusunda uyarılarda bulundu.

Funda Arar: Lütfen artık kadına şiddet olmasın

‘Yaz Konserleri’ kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Arar, Songül Sarpbaş imzalı beyaz bir elbise ile sevenlerinin karşısına çıktı. Repertuvarında yer verdiği ‘Neyse’ parçasını okumadan önce sahneden seyircilere seslenen Arar, “Bu şarkı şiddet gören bütün kadınlarımıza gelsin. Lütfen artık kadına şiddet olmasın” sözleriyle büyük alkış aldı.

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SAHNEDE TEKLİF

Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen bir hayranını kırmayarak sahneye davet eden Arar, genç çifte mutluluklar diledi. Konserinin ikinci bölümünde mavi bir elbise giyen başarılı sanatçı, programının sonlarına doğru hareketli şarkılarla müzikseverleri ayağa kaldırdı.

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kadına şiddet Funda Arar
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