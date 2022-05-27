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Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı! "Melek Mosso yoksa biz de konsere çıkmıyoruz"

27.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki sahnesi son anda iptal edilen Melek Mosso'ya destek mesajları yağıyor. Son olarak aynı konserde yer alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ, Melek Mosso konserinin engellenmesinin ardından Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahneye çıkmama kararı aldı.

Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı! "Melek Mosso yoksa biz de konsere çıkmıyoruz"

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacağı duyurulan Melek Mosso'nun konseri 'ahlaki değermer' gerekçesiyle iptal edildi. Mosso'nun konserinin iptal edilmesinin ardından aynı yerde konser verecek olan Funda Arar ve Derya Uluğ’un ne yapacağı merak ediliyordu.

Funda Arar ve Derya Uluğ, Melek Mosso konserinin engellenmesinin ardından Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahneye çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Funda Arar ve Derya Uluğ’un da konsere çıkmayacaklarını şöyle duyurdu:

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"Yıl 2022... Isparta Belediyesi, "ahlaki değerler" gerekçesiyle Melek Mosso'nun 'Uluslararası Gül Festivali'ndeki konserini iptal etti. Festivalin diğer şarkıcıları Derya Uluğ ve Funda Arar "O zaman biz de yokuz" dedi.

ISPARTA KARARI NASIL ALINDI?

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM'de sahne alacaktı. Buna ilişkin afişler de yerel basınla paylaşılmıştı. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "Halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlendiği kaydedildi.

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Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” denildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Funda Arar Melek Mosso
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