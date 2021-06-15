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Funda İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Belma kimdir? İşte oynadığı diziler…

15.06.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D erkanlarında yayın hayatına başlayan Baht Oyunu adlı dizide Belma karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fulda İlhan'dır. Ünlü oyuncu kariyer hayatına ilk olarak 90'lı yıllara damgasını vuran Kara Melek adlı dizide rol almasıyla başladı. Peki Funda İlhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Funda İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Belma kimdir? İşte oynadığı diziler…

Kanal D’de yeni yayınlanan Baht Oyunu’nun oyuncu kadrosu şimdiden merak edilmeye başladı. Güneşin Kızları, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol alarak adından söz ettiren oyuncu Funda İlhan Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizide Bora karakterinin annesi Belma'ya hayat verecek oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Funda İlhan'ın detaylı biyografisi...

BAHT OYUNU BELMA KİMDİR?

Bora’nın annesi, yedi göbek İstanbullu, aristokrat bir aileye mensup olan Belma, varlıklı olmanın getirdiği büyüklenme haline rağmen tatlı ve merhametli bir kadındır. Belma da Tuğçe gibi entrika çevirmeye yatkın bir karakterdir. En çok istediği şey oğlu Bora’nın mutlu bir yuva kurmasıdır. Fakat Bora’nın boyun eğmez, söz dinlemez karakteri nedeniyle bunu dile getirmekten bile çekinmektedir. Astrolojiye ve tarota çok meraklıdır. Bütün hayatını astrolojiye göre planlar.

Funda İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Belma kimdir? İşte oynadığı diziler…

FUNDA İLHAN KİMDİR?

Funda İlhan, 28 Haziran 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 seninde mezun oldu. 1993-1996 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Ardından da 1996-1997 yıllarında kendi kurduğu Anadolu Sanat Atölyesinde oyunlar sergilemeye devam etti.
Funda İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Belma kimdir? İşte oynadığı diziler…
1997 yılında kurucu oyuncu olarak girdiği Kocaeli Büyükşehir Tiyatrolarında Hamlet, Lysistrata, Roberto Zucco ve Kadın Oyunları gibi oyunlarda oynadı. Bu kurumda Töre ve Avluda oyunlarındaki rolleriyle birçok ödüle layık görüldü.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra, dizi oyunculuğuna da adım atan İlhan, ilk deneyimini 1996’da Kara Melek dizisinde Şebnem rolüyle yaşadı.
Funda İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Belma kimdir? İşte oynadığı diziler…

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Kanal D Baht Oyunu dizisi
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