Furkan Andıç: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var

'Adını Feriha Koydum', 'Kaçak Gelinler', 'Kırgın Çiçekler', 'Tatlı İntikam', 'Kardeş Çocukları' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Furkan Andıç, İbrahim Selim’in “Hiç reddedildin mi?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Andıç açıklamasında "Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. 'Nasıl açılmalıyım? Ne demeliyim?' diye düşünüyordum..." dedi.

Yakışıklı oyuncu açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp hissettiğim duyguları ona itiraf ettim.. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana aşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikayem var."

"Stalk yapar mısın?" sorusu üzerine ise Andıç, "Denemedim mi zannediyorsunuz. Stalk yapmayı denedim ama beceremedim" ifadelerini kullandı.



