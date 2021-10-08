MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Furkan Andıç: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var

Furkan Andıç: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var

08.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Andıç, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bir zamanlar yaşadığı reddedilme hikâyesini anlattı.

Furkan Andıç: Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var

'Adını Feriha Koydum', 'Kaçak Gelinler', 'Kırgın Çiçekler', 'Tatlı İntikam', 'Kardeş Çocukları' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Furkan Andıç, İbrahim Selim’in “Hiç reddedildin mi?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Andıç açıklamasında "Çok hüzünlü bir reddedilme hikâyem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. 'Nasıl açılmalıyım? Ne demeliyim?' diye düşünüyordum..." dedi.

Yakışıklı oyuncu açıklamasına şöyle devam etti:

616041c186b24713f0c59d4f

"Bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp hissettiğim duyguları ona itiraf ettim.. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana aşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikayem var."

"Stalk yapar mısın?" sorusu üzerine ise Andıç, "Denemedim mi zannediyorsunuz. Stalk yapmayı denedim ama beceremedim" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğündeGözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde
Kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorumKabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum
Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladıPorno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Selim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Pardon filmi gerçek oldu! 6 yıl fazladan cezaevinde yattı

Pardon filmi gerçek oldu! 6 yıl fazladan cezaevinde yattı

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

Cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti

Cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.