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Futbol: Hazırlık maçı

14.07.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 5 -Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı maçı 5-3 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ümraniyespor, 51. dakikada Yonathan Del Valle'nin attığı golle öne geçti. Trabzonspor 54. dakikada Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Bordo-mavili ekip 61. dakikada Berat Özdemir'in kafa vuruşuyla 2-1 üstünlük yakaladı. Ümraniyespor, 74 ve 79. dakikalarda Fuat Bavuk'un golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. Trabzonspor 82. dakikada Bakasetas, 84. dakikada Gervinho ve 89. dakikada Vitor Hugo'nun golleriyle karşılaşmayı 5-3 kazandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu mücadelede, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Tunahan Ergül, Abdülkadir Parmak, Flavio, Yusuf Sarı, Salih ve Koray ilk 11'ini sahaya sürdü.

Avcı, ikinci yarıya ise tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Bordo-mavili takımın yeni transferleri Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita ikinci yarıda oyuna girdi ve bordo-mavili formayı ilk kez giydi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur Ayık, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Kehinde ile mücadeleye başladı.

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