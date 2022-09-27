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Futbol maçına yarı çıplak gittiler! Vücutlarını ‘atlet’ şeklinde boyadılar ama yetmedi

27.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Salt Lake City şehrinde yaşayan YouTuber Melea Johnson, 13 ve 10 yaşlarındaki oğlu ve kızını, bu ayın başlarında Güney Utah ve Utah Utes arasında oynanan futbol maçına götürdü. Maça giriş esnasında iki kadının yarı çıplak halde olduğunu fark eden Johnson büyük bir şaşkınlık yaşadı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Futbol maçına yarı çıplak gittiler! Vücutlarını ‘atlet’ şeklinde boyadılar ama yetmedi

İki çocuğunu ilk futbol maçına götüren bir anne, kalabalığın arasında vücut boyası dışında üstsüz iki kadını görünce yaşadığı şoktan bahsederek sosyal medyada popüler olmayı başardı. Kadınların üzeri çıplak bir şekilde maçın olduğu alana geldiğini ve bedenlerinin üst kısmını vücut boyasıyla takımın formasını anımsatan motiflerle boyadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

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Çocuklarını ilk kez maça götürmenin kendisi için heyecan verici bir durum olduğundan söz eden Johnson, “Onları futbol maçına götürmek, her yıl sonbaharda yaşadıklarımızı görmelerini sağlamak beni gerçekten heyecanlandırdı. Arkalarında gelişigüzel bir şekilde boyanmış ‘U’ harfi olan iki kadın gördüm. Giysileri yoktu ve çok şaşırdım. Stadyumda çalışan kimse onları kapıda durdurmadı, güvenlik görevlileri sadece baktı ve geçmelerine izin verdi. Kimse bir şey yapmadı” dedi.

Johnson, stadyum personeline şikayette bulunduğunu ancak kendilerine “ayrımcı yasalar nedeniyle dava açılacağından endişelendikleri için müdahale edemediklerini veya onlara eşlik edemediklerini” söyledi.

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OLAY ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Polis, Cumartesi günü Güney Utah Üniversitesi'ne karşı oynanan futbol maçını içeren bir olayı araştırıyor. İki kadın üstsüz ve gövdelerine vücut boyası bulaşmış iki kadın maça gittikten sonra bir kadın görevli onlardan gömleklerini giymelerini istedi. İsteğe uydular” ifadelerini kullandı.

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