Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mendly, Halil Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Maxim, Merkel, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Figueiredo

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Derrick, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Erhun Öztümer, Tunay Torun, Salibur, Borini

Goller: Dk. 6 Furkan Soyalp, Dk. 18 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 10 Tunay Torun, Dk. 38 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Figueiredo'nun ara pasıyla ceza yayının yakınında topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı kalecinin sağına doğru aşırtarak filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattaki Maxim, meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.

38. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tosça, kafayı vurdu. Top, kaleci Viviano'nun dokunuşunun ardına dışarı gitti.

45+3. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanttan gelen Caner Erkin'in ceza sahasına açtığı ortada Borini'nin vurduğu top, kale direği yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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