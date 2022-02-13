Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert (Dk. 70 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 62 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 89 Sinan Gümüş), Fredy (Dk. 61 Admir Mehmedi), Luiz Adriano (Dk. 70 Gökdeniz Karadeniz)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Biglia, Emre Mor (Dk. 62 Ahmed Musa), Toure (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 78 Salibur), Borini

Goller: Dk. 17 Fernando, Dk. 30 Kudriashov, Dk. 85 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 58 Bistrovic, Dk. 68 Biglia, Dk. 72 Viviano (VavaCars Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

46. dakikada ceza sahası dışında buluşan Karamoh'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in pasına hareketlenen Borini'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

83. sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Salibur'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Admir Mehmedi'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



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