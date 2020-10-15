Futbolcu Arda Turan oğlunu kendisine benzetti! ‘Bayrampaşa’da hep...’

Bir dönem sık sık magazin gündeminde yer alan milli futbolcu Arda Turan 11 Mart 2018 tarihinde uzun süredir ilişki yaşadığı Aslıhan Doğan ile dünya evine girmişti. Bir küs bir barışık devam ilişkilerini nikah masasına taşıyan ilkinin ilk çocukları Hamza Arda’yı 2018 yılında kucağına almıştı. Her fırsatta 4-5 bebek çocuk düşündüklerini ve kalabalık aile istediklerini dile getiren Turan ailesinin dördüncü ferdi Asil Aslan ise 2020 yılında doğdu.

Sosyal medya hesaplarında sık paylaşım yapmayan Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda’nın suşi yerken çekilen anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hamza Arda’nın büyük bir keyifle suşi yediği anları annesi Aslıhan Doğan eşi Arda Turan’a benzetti. Oğlu Hamza Arda’yı babasına benzeten Aslıhan Turan’ın paylaşımını yıldız futbolcu kendi hesabından yayınladı.

‘HEP SUŞİ YERDİM’

Eşi Aslıhan Doğan’ın paylaşımını kendi hesabından da yayınlayan sevilen futbolcu esprili yönünü ortaya çıkarttı. Oğlu Hamza Arda’nın büyük bir iştahla suşi yediği anları paylaşan Turan, “Ben Bayrampaşa’da hep suşi yerdim” notunu ekledi.

