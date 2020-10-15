MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Futbolcu Arda Turan oğlunu kendisine benzetti! ‘Bayrampaşa’da hep...’

Futbolcu Arda Turan oğlunu kendisine benzetti! ‘Bayrampaşa’da hep...’

15.10.2020 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Futbolcu Arda Turan oğlunu kendisine benzetti! ‘Bayrampaşa’da hep...’

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Arda Turan özel hayatıyla gündeme geldi. Oğlu Hamza Arda Turan’ın eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcunun gönderisi takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Bir dönem sık sık magazin gündeminde yer alan milli futbolcu Arda Turan 11 Mart 2018 tarihinde uzun süredir ilişki yaşadığı Aslıhan Doğan ile dünya evine girmişti. Bir küs bir barışık devam ilişkilerini nikah masasına taşıyan ilkinin ilk çocukları Hamza Arda’yı 2018 yılında kucağına almıştı. Her fırsatta 4-5 bebek çocuk düşündüklerini ve kalabalık aile istediklerini dile getiren Turan ailesinin dördüncü ferdi Asil Aslan ise 2020 yılında doğdu.

kapak

Sosyal medya hesaplarında sık paylaşım yapmayan Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda’nın suşi yerken çekilen anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hamza Arda’nın büyük bir keyifle suşi yediği anları annesi Aslıhan Doğan eşi Arda Turan’a benzetti. Oğlu Hamza Arda’yı babasına benzeten Aslıhan Turan’ın paylaşımını yıldız futbolcu kendi hesabından yayınladı.

‘HEP SUŞİ YERDİM’

arda turan

Eşi Aslıhan Doğan’ın paylaşımını kendi hesabından da yayınlayan sevilen futbolcu esprili yönünü ortaya çıkarttı. Oğlu Hamza Arda’nın büyük bir iştahla suşi yediği anları paylaşan Turan, “Ben Bayrampaşa’da hep suşi yerdim” notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'
MasterChef’te yapıldı, herkes evde yapmak için...MasterChef’te yapıldı, herkes evde yapmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Ermenistan cepheden çekildi

Ermenistan cepheden çekildi

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller

Çok istedik ama olmadı...

Çok istedik ama olmadı...

Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...

Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Diğer Haberler

Anais Gallagher, bir iç çamaşırı markası için gösterişli pozlar verdi

Verdiği pozlar olay oldu! Beğeni yağdı

Tuvana Türkay'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Yeni aşkı önce paylaştı sonra sildi

Çıplak fotoğrafları sızan Cardi B’nin eski pozları da gündem oldu

Çıplak pozu olay olmuştu! Her paylaşımı olay

Ebru Polat'tan Kadir Şeker paylaşımı: Bir hukukçu olarak...

Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'

Oyuncu Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e aşk paylaşımı!

Aşka geldi! ‘Gülüşünü sevdiğim...’

Hazar Ergüçlü’yü aldattığı iddia edilen Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında ve aslen nereli? Onur Ünlü’nün filmleri hangileridir?

İhanet iddiasıyla gündeme geldi! Kaç yaşında?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.