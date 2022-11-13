MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli?

13.11.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Beşiktaş maçı 7-0 skor ile Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, maçın ardından yaptığı paylaşım ile sosyal medya paylaşımı olay oldu. Peki Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli?

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin." gibi ifadeler kullandı. Peki Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli?

MAHMUT TEKDEMİR KİMDİR?

20 Ocak 1988 Çermik doğumlu Mahmut Tekdemir 34 yaşındadır. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giymektedir. Futbola Eroğluspor altyapısında başladı. Ardından Damlaspor altyapısında oynadı.

9 defa milli takımlara çağrıldı. 3 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 9 kez millî forma giydi.

8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edildi.

EDA TEKDEMİR KİMDİR?

Eda Tekdemir, Mahmut Tekdemir'in eşidir. Instagram'da 1.342 takipçisi bulunuyor.

Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli?

EDA TEKDEMİR NE DEDİ?

Eda Tekdemir Galatasaray Başakşehir maçından sonra şu ifadeleri kullandı: “Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola. Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaştığı içkinin fiyatı şoke etti! Paylaştığı içkinin fiyatı şoke etti!
Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem olduÜnlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu
Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülendi! Hali içler acısı... Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülendi! Hali içler acısı...
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tekdemir galatasaray medipol başakşehir piyasalarda bugün piyasalarda son durum

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, indirim yolda

Yeni yılda yüzde 123 artacaktı! Çalışma başlatıldı, indirim yolda

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

'Terminal' filmine ilham vermişti! İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

'Terminal' filmine ilham vermişti! İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.