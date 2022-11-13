Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin." gibi ifadeler kullandı. Peki Futbolcu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MAHMUT TEKDEMİR KİMDİR?

20 Ocak 1988 Çermik doğumlu Mahmut Tekdemir 34 yaşındadır. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giymektedir. Futbola Eroğluspor altyapısında başladı. Ardından Damlaspor altyapısında oynadı.

9 defa milli takımlara çağrıldı. 3 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 9 kez millî forma giydi.

8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edildi.

EDA TEKDEMİR KİMDİR?

Eda Tekdemir, Mahmut Tekdemir'in eşidir. Instagram'da 1.342 takipçisi bulunuyor.

EDA TEKDEMİR NE DEDİ?

Eda Tekdemir Galatasaray Başakşehir maçından sonra şu ifadeleri kullandı: “Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola. Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir.”

