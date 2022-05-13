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Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

13.05.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Messi, Antonella Roccuzzo ile 2017 yılında hayatını birleştirdi. Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo, Ciro Messi Roccuzzo adında üç çocuk annesi olan Antonella Roccuzzo, Instagram pozuyla büyüledi.

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. 19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından genellikle ailesiyle paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, cesur pozuyla gündeme geldi.

ANTONELA ROCCUZZO'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

34 yaşındaki Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

O poz beğeni butonunu çökertti. Poza 1,4 milyon kişi beğeni attı.

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Eşi Messi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Antonela Roccuzzo, mini elbiseli, bikinili pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Fit vücuduyla adından söz ettiren üç çocuk annesi Antonela Roccuzzo 1,57 boyundadır.

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

İşte Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun Instagram pozları...

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

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Lionel Messi Instagram
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