Futbolcu Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. 19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından genellikle ailesiyle paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, cesur pozuyla gündeme geldi.
34 yaşındaki Antonela Roccuzzo göğüs dekolteli pozunu paylaştı.
O poz beğeni butonunu çökertti. Poza 1,4 milyon kişi beğeni attı.
Eşi Messi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Antonela Roccuzzo, mini elbiseli, bikinili pozlarıyla da dikkat çekiyor.
Fit vücuduyla adından söz ettiren üç çocuk annesi Antonela Roccuzzo 1,57 boyundadır.
İşte Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun Instagram pozları...
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