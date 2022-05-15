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Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi! "Benim kahramanım sensin"

15.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile 2021'de hayatını birleştirdi. İkilinin mutlu evliliği devam ederken ocak ayında bebekleri Aren Kuzey'i kucağına aldı. Sosyal medyada eşiyle pozunu paylaşmayı ihmal etmeyen tecrübeli futbolcu aşka geldi.

Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi! "Benim kahramanım sensin"

26 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan 2022'nin ocak ayında baba olmuş ve çocuğuyla pozunu sosyal medya hesabından paylaşıp, ”Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz” ifadelerini düşmüştü. Mutlu evliliğine devam eden Ozan Tufan'dan romantik ifadeler geldi.

OZAN TUFAN AŞKA GELDİ

Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve, "Benim kahramanım sensin" diye yazdı.

Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi!

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle düğün pozunu paylaşan Ozan Tufan şu ifadeleri düşmüştü:

"Sevgilim, hayat arkadaşım, Aren’imin annesi, en güzel yanım…

Hayatımda olduğun her an, biriktirdiğimiz unutulmaz hatıralar, en kötü zamanlardan en iyi anlara bir an olsun elimi bırakmadığın için sana ne kadar teşekkür etsem az kalır. Söz verdiğimiz gibi “iyi günde, kötü günde, daima el ele..."

Seni çok seviyorum. O güzel gözlerini izlediğim, ellerinden tuttuğum, oğlumuzla birlikte nice güzel senelerimize sevgilim..."

Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi!

Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi!

Futbolcu Ozan Tufan aşka geldi!

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Ozan Tufan
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