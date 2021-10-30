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  4. G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare

30.10.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı. Erdoğan ve Biden, aile fotoğrafı öncesi tokalaştı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderlerin toplu aile fotoğrafı öncesi Erdoğan ve Biden tokalaştı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

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Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

İBRAHİM KALIN'DAN ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin, "Roma'da da olabilir, netleşecek" dedi.

Erdoğan ve Biden'ın Roma'daki zirvenin ardından BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26)'nın gerçekleşeceği Glasgow şehrinde bir araya gelebilecekleri de belirtiliyordu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Roma Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden
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