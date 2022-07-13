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  4. Gagasıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor! Vatandaşlar yaptığı hırsızlıkları gülerek izliyor

Gagasıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor! Vatandaşlar yaptığı hırsızlıkları gülerek izliyor

13.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline gelen bir karga, ağzıyla kaldırabildiklerini çalıyor. Hırsız karga, masaların üzerinde bulunan anahtarlık, kalem gibi küçük malzemeleri de alıp götürüyor. Vatandaşlar ise karganın hırsızlıklarını gülerek seyrediyor.

Gagasıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor! Vatandaşlar yaptığı hırsızlıkları gülerek izliyor

Rize'de bir karga, yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline geldi. İkizdere ilçesinde yaklaşık 3 ay önce göçmen olarak geldiği düşünülen karga sokakta, bakkalda, kahvehanelerde ağzıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor.

HIRSIZ KARGA KÜÇÜK MALZEMELERİ GAGASIYLA ALARAK GÖTÜRÜYOR

İlçede kahvehanelerin dışında oturan vatandaşlar karganın yaptığı hırsızlığı gülerek seyrediyor. İlçenin sevilen hırsızı masaların üzerinde bulduğu anahtarlık, kalem gibi küçük malzemeleri gagasıyla alarak götürüyor. İlçede vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen karga sık sık vatandaşların evine uğrayarak masanın üzerinde bulduğu meyveleri yiyor.

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İlçedeki vatandaşlar karganın hırsızlıklarını gülerek izliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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