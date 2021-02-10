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Gain’in ilk dizisi '10 bin adım'ın 2. sezon yayın tarihi belli oldu

10.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Gain’in ilk dizisi '10 bin adım'ın 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Gain’in sevilen dizisi 10 Bin Adım 2. sezonun yayın tarihi belli oldu. Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın’ın başrollerde yer aldığı yapım, Gain’in ilk dizisi olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu Gain'de seyirciyle buluşan 10 Bin Adım dizisi ilk sezonuyla adından söz ettiremeyi başardı. E

ngin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini paylaştığı dizinin 2. sezon tarihi belli oldu.

10 Bin Adım dizisi bu yaz sete çıkacak. Dizinin yeni bölümleri ise sonbahar aylarında yayınlanacak. İzleyiciye yeni bir izleme deneyimi sunan dizi, yaklaşık 10'ar dakikalık bölümlerden oluşuyor.

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10 BİN ADIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor. Senaryosunu Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizide, her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor.

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