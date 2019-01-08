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200 yıldan sonra bir ilk! Doğaya salındı

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Ekvador Cumhuriyeti'ne bağlı Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'na en son Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen kara iguanaları geri dönüş yaptı.

200 yıldan sonra bir ilk! Doğaya salındı

İguana, Charles Darwin'in evrimin kuramının temellerini attığı Galapagos Takımadaları denilince akla gelen ilk hayvan. Ancak Galapagos kara iguanası, takımadalara özgü endemik canlı olmasına rağmen, Santiago Adası'nda neredeyse 200 yıldır görülmüyordu. Onları burada son görüp kayda geçiren 1835 yılında Charles Darwin olmuştu.

Sonunda ekolojik yeniden tesis programını devreye sokan Galapagos Doğal Parkı yetkilileri, Kuzey Seymour Adası'ndan devşirdikleri 1400'den fazla kara iguanasını Santiago Adası'na saldı.

Park yetkilileri "Neredeyse 200 yıl sonra bu ekosistem endemik türüne yeniden kavuştu" dedi. Programın direktörü Jorge Carrion, yaban domuzu gibi yırtıcı hayvanların adaya sokulması sonucu iguanaların tükendiğini, ancak adanın 2001'de yırtıcı hayvanlardan tamamen temizlendiğini söyledi.

Programın, Kuzey Seymour Adası'nda yiyecek kıtlığı olmasına rağmen sayıları 5 bini geçen iguanalarında da soyunu koruyacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
galapagos santiago darwin iguana

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