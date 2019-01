200 yıldan sonra bir ilk! Doğaya salındı

İguana, Charles Darwin'in evrimin kuramının temellerini attığı Galapagos Takımadaları denilince akla gelen ilk hayvan. Ancak Galapagos kara iguanası, takımadalara özgü endemik canlı olmasına rağmen, Santiago Adası'nda neredeyse 200 yıldır görülmüyordu. Onları burada son görüp kayda geçiren 1835 yılında Charles Darwin olmuştu.

Sonunda ekolojik yeniden tesis programını devreye sokan Galapagos Doğal Parkı yetkilileri, Kuzey Seymour Adası'ndan devşirdikleri 1400'den fazla kara iguanasını Santiago Adası'na saldı.

