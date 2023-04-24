Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karagümrük maçı sonrası açıklama: Fenerbahçe heveslenmesin!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında kaşrılaştığı Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da BaşkanDursun Özbek, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını dile getiren Özbek, Fenerbahçe'ye yönelik olarak da açıklamalarda bulundu.

"İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibariyle oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibariyle ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibariyle sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"SON HAFTAYA KALMAZ"

Özbek, şampiyonluğun son haftada Fenerbahçe ile oynanacak maça kalmayacağını belirterek, "Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder." dedi.

DERBİ SÖZLERİ...

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Özbek, "Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

"TFF HAKEMLERİ İYİ SEÇMELİ"

Türkiye Futbol Federasyonunun bazı hakemlere görev verilmemesi ile ilgili kararını da değerlendiren Özbek, şunları söyledi:

"Federasyonun yayınladığı açıklamayı okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini, dinlendirilecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize veya aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım."

"KİMSE HEVESLENMESİN"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübünün, maçtaki penaltı pozisyonlarına yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili olarak ise "Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda hakem VAR'a gitti, kendi inceledi. Bizim için verilen verilmeyen penaltılarda VAR'a çağrılması önemliydi. VAR'da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak karar alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla kendi hakkımızı, futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin bizim yürüyüşümüz performansımız artarak devam ediyor. Bugünkü oyuna baktığımız zaman güzel bir futbol oynadık. Bu tip yol kazaları olabilir. O şekilde değerlendirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

