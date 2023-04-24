SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karagümrük maçı sonrası açıklama: Fenerbahçe heveslenmesin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karagümrük maçı sonrası açıklama: Fenerbahçe heveslenmesin!

24.04.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 31'inci haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, kritik bir puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Karagümrük maçı sonrası açıklama: Fenerbahçe heveslenmesin!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında kaşrılaştığı Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da BaşkanDursun Özbek, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını dile getiren Özbek, Fenerbahçe'ye yönelik olarak da açıklamalarda bulundu.

"İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

dursun-ozbek-aa-1805698

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibariyle oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibariyle ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibariyle sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"SON HAFTAYA KALMAZ"

images

Özbek, şampiyonluğun son haftada Fenerbahçe ile oynanacak maça kalmayacağını belirterek, "Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder." dedi.

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

 F.Bahçe'den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım!

F.Bahçe'den G.Saray maçı sonrası olay paylaşım!

 Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki...

Diagne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki...

 Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

 Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

Buruk 60 dakika dayanabildi! Yıldız isim taraftarı çıldırttı

 6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

 Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu! "Sezon sonuna kadar forma giymek istemiyor"

Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu! "Sezon sonuna kadar forma giymek istemiyor"

DERBİ SÖZLERİ...

thumbs_b_c_f5c81a47da631d01dc73411cc2605bcd

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Özbek, "Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

"TFF HAKEMLERİ İYİ SEÇMELİ"

indir (3)

Türkiye Futbol Federasyonunun bazı hakemlere görev verilmemesi ile ilgili kararını da değerlendiren Özbek, şunları söyledi:

"Federasyonun yayınladığı açıklamayı okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini, dinlendirilecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize veya aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım."

"KİMSE HEVESLENMESİN"

e7fd8de8e9dd4d898f8ee51b4ca78aa9

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübünün, maçtaki penaltı pozisyonlarına yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili olarak ise "Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda hakem VAR'a gitti, kendi inceledi. Bizim için verilen verilmeyen penaltılarda VAR'a çağrılması önemliydi. VAR'da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak karar alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla kendi hakkımızı, futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin bizim yürüyüşümüz performansımız artarak devam ediyor. Bugünkü oyuna baktığımız zaman güzel bir futbol oynadık. Bu tip yol kazaları olabilir. O şekilde değerlendirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu! "Sezon sonuna kadar forma giymek istemiyor"Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu! "Sezon sonuna kadar forma giymek istemiyor"
MHK'dan flaş hamle! 'Bazı hakemler...'MHK'dan flaş hamle! 'Bazı hakemler...'
Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika fenerbahçe galatasaray spor Süper Lig ligi spor toto spor tot süper li spor to kulübün

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.