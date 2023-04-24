Galatasaray'da Gomis krizi büyüyor, takımla çalışmasına izin verilmedi! O isimlerden beğeni geldi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray, 31. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu yaptığı Gomis açıklaması geceye damga vururken, karşılaşmanın önüne geçmişti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız golcü Bafetimbi Gomis hakkında sorulan bir soruya, "Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Buruk sözlerine "Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray forması” şeklinde konuştu.

OKAN BURUK'U YALANLADI

Okan Buruk'un bu sözlerinin ardından Gomis sosyal medya hesabından hocasına cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunurken, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi... Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan derbi hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Gomis'in takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Bafetimbi Gomis, takımdan ayrı fitness salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

GOMIS'İN PAYLAŞIMINA O İSİMLERDEN BEĞENİ

Gomis'in maçın ardından yaptığı söz konusu paylaşıma, Nicolo Zaniolo, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den beğeni gelmesi dikkat çekerken, yaşanan bu durumun ardından 'teknik ekip ve bazı oyuncular arasında problem mi var?' söylentilerine neden oldu.

