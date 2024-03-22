Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı! Hakim Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak uzamış bile...

Bu sezon Galatasaray'da istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ndombele ve Hakim Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

NDOMBELE'NİN SÖZLEŞME DETAYI!

Tottenham'dan 1 yıllığına kiralanan Ndombele'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Ndombele sezon sonunda Tottenham'a geri dönüyor.

HAKIM ZIYECH İLE 1 YIL DAHA

Hakim Ziyech'in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun mukavelesinde 15 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi olduğu öğrenildi. Galatasaray - Kasımpaşa maçında oynayan Hakim Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı.





