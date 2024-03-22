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Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı! Hakim Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak uzamış bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 15:23
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Galatasaray'da performansları eleştiri konusu olan Hakim Ziyech ve Ndombele'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı! Hakim Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak uzamış bile...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Galatasaray'da istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ndombele ve Hakim Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

NDOMBELE'NİN SÖZLEŞME DETAYI!

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Tottenham'dan 1 yıllığına kiralanan Ndombele'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Ndombele sezon sonunda Tottenham'a geri dönüyor.

HAKIM ZIYECH İLE 1 YIL DAHA

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Hakim Ziyech'in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun mukavelesinde 15 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi olduğu öğrenildi. Galatasaray - Kasımpaşa maçında oynayan Hakim Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak uzadı.

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