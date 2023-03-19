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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı bombası! "Yavuz hırsız..."

19.03.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'dan, Alanyaspor Fenerbahçe maçının ilk yarısı ve sonunda yaşananlara dair çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı bombası! "Yavuz hırsız..."

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası Galatasaray'dan gece yarısı paylaşımı geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesaplarından yaptığı 'Latfa VAR. Ortada YOK' başlıklı paylaşımda 'Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz!' ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

"Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…"

"Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…"

"Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!”

"Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"


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