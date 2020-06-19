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Galatasaray'dan GS Store açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

Galatasaray, GS Store hakkında çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan GS Store açıklaması

Galatasaray, GS Store için ortaya atılan iddialar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

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