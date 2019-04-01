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Galatasaray Doğa Sigorta 64 - 80 Darüşşafaka Tekfen

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 01.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 9. yenilgisini yaşadı. Yeşil-siyahlılar ise 10. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Doğa Sigorta 64 - 80 Darüşşafaka Tekfen

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Eric'in sayılarıyla 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakaladı ve 6. dakika eşitliği (9-9) buldu. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Çabuk toparlanan Darüşşafaka Tekfen, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada yeniden üstünlüğü (24-26) ele aldı. Yeşil-siyahlı ekip, Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-31 önde gitti.

İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in kaydettiği sayılarla 25. dakikayı 39-33 önde tamamladı. Kartal Özmızrak'ın boyalı alandan ürettiği sayıyla 29. dakikada farkı çift hanelere (37-48) taşıyan yeşil-siyahlı ekip, farkı açmaya devam etti ve final periyoduna 54-38 üstün girdi.

Son çeyreğe Douglas'ın sayılarıyla başlayan ve 31.dakikada farkı 21 sayıya (38-59) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 80-64 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can Mavisu
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic
Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş 4, Kidd 6
1. Periyot: 15-15
Devre: 31-33
3. Periyot: 38-54

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Doğa Sigorta Darüşşafaka Tekfen

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