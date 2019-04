Galatasaray Doğa Sigorta 64 - 80 Darüşşafaka Tekfen

Son çeyreğe Douglas'ın sayılarıyla başlayan ve 31.dakikada farkı 21 sayıya (38-59) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 80-64 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can Mavisu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş 4, Kidd 6

1. Periyot: 15-15

Devre: 31-33

3. Periyot: 38-54