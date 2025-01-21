Galatasaray, eski sporcuları Mehmet Cem Doğan'ın ile eşi ve kızıyla birlikte Bolu'daki yangında hayatını kaybettiğini duyurdu

Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan ile eşinin ve kızının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." (DHA)