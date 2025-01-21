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Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiğini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2025 16:01
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın faciası sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. İşte detaylar....

Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiğini açıkladı!

Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu fenerbahçe
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