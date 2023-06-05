Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi, kupasına kavuştu! Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray, ligde oynadığı son mücadelede ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk ederken Sarı-Kırmızılılar rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve sezonu unutulmayacak bir derbi galibiyetiyle tamamlayarak Nef Stadyumu'nda coşkulu bir kutlamayla kupaya uzandı.

Sarı-Kırmızılı ekipte gerçekleştirilen kutlamaların ardından gelen bir veda herkesi üzdü.

KUTLAMALAR SONRASI VEDA ETTİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den kadroya katılan ve Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis, kutlamaların ardından yaptığı açıklamayla takıma veda etti. Fransız golcü şampiyonluğu değerlendirirken, "Başlangıçtan son ana kadar harika bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemler oldu. Ama bu dönemleri takım olarak iyi idare ettik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"DEVAM ETMEYECEĞİM"

Galatasaray formasını giymekten her zaman gurur duyduğunu ifade eden Gomis, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." sözleriyle takıma ve taraftara veda etti.

"SON DANS"

Daha sonra bir paylaşımda da bulunan Gomis, Nef Stadyumu'nda yalnız oturduğu bir fotoğrafı paylaştı ve bu paylaşımına, "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini yazdı. Gomis ayrıca paylaşımında sarı-kırmızı kalp ile aslan emojileri de kullandı.

Sezonun ilk döneminde oldukça kritik gollere imza atan deneyimli santrfor bu sezon çıktığı 27 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.



