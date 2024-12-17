SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın 4-3 kazandığı derbi sonrası Ahmet Çakar maçın hakemine isyan etti! "Maçı dürüst bir hakem yönetseydi..."

Galatasaray'ın 4-3 kazandığı derbi sonrası Ahmet Çakar maçın hakemine isyan etti! "Maçı dürüst bir hakem yönetseydi..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın son saniyelerde bulduğu golle 4-3 kazandığı Trabzonspor derbisinin yankıları sürerken yorumcu Ahmet Çakar mücadelenin hakemi Kadir Sağlam için sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın 4-3 kazandığı derbi sonrası Ahmet Çakar maçın hakemine isyan etti! "Maçı dürüst bir hakem yönetseydi..."

Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Haftanın mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 tamamlanırken, yorumcu Ahmet Çakar maçın hakemi Kadir Sağlam’a sert eleştirilerde bulundu.

Çakar karşılaşmanın hakemi için "Üst düzey anlamında söylemiyorum. Bir hakem olsaydı, bu maçı Galatasaray kazanamazdı" dedi.

"GALATASARAY BU MAÇI KAZANAMAZDI..."

GALATASARAY---TRABZONSPOR--EK-FOTOGRAFL_472644_139722

“Bu maçı dürüst, çok yetenekli olması gerekmeyen, saçı başı oynamayan bir hakem yönetseydi, Galatasaray kazanamazdı. Çok ağır bir şey söylüyorum. 1 hafta Galatasaray bağırdı, çağırdı. Hakikaten Barış Alper için NATO toplandı, BM toplandı, ambargolar uygulandı. Barış bu akşam aslanlar gibi çıktı topunu oynadı. Ne oluyorsa, gen tedavisi mi oldu? İşin içinde hokkabazlık var. Bu çok iddialı bir laf. Hakem yabancı, vasıfsız, Arnavutluk hakemi, Bulgar hakemi... Üst düzey anlamında söylemiyorum. Bir hakem olsaydı, bu maçı Galatasaray kazanamazdı.”

"YUNUS ATILMALIYDI"

GALATASARAY---TRABZONSPOR--EK-FOTOGRAFL_472584_139702

"Şiddetli bir şekilde hakemin suratına vuruyorsun. Kötü niyet göstergesi, sarı bile yok. Galatasaray’ın 2. golü öncesi faul var, senin oğlun vermez. Liseler arası turnuvada hakemlik yaptırsan, ‘Böyle faul mü olur?’ der. Banza, Sara’dan topu alıyor, hakem faul veriyor. Ortalanıyor, gol oluyor. Bence Yunus atılmalı. Galatasaray’ın lehine bir tane hakem hatası var diyemiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Ahmet Çakar Trabzonspor Derbi son dakika galatasaray Kadir Sağlam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Galatasaray dünya devlerini bile solladı! Bunu dünyada başarabilen bir başka takım yok...

Galatasaray dünya devlerini bile solladı! Bunu dünyada başarabilen bir başka takım yok...

Okan Buruk, maç sonunda ne demek istedi? "Maç oynanırken bilgisini aldık..."

Okan Buruk, maç sonunda ne demek istedi? "Maç oynanırken bilgisini aldık..."

Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.