Galatasaray'ın 4-3 kazandığı derbi sonrası Ahmet Çakar maçın hakemine isyan etti! "Maçı dürüst bir hakem yönetseydi..."

Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Haftanın mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 tamamlanırken, yorumcu Ahmet Çakar maçın hakemi Kadir Sağlam’a sert eleştirilerde bulundu.

Çakar karşılaşmanın hakemi için "Üst düzey anlamında söylemiyorum. Bir hakem olsaydı, bu maçı Galatasaray kazanamazdı" dedi.

"GALATASARAY BU MAÇI KAZANAMAZDI..."

“Bu maçı dürüst, çok yetenekli olması gerekmeyen, saçı başı oynamayan bir hakem yönetseydi, Galatasaray kazanamazdı. Çok ağır bir şey söylüyorum. 1 hafta Galatasaray bağırdı, çağırdı. Hakikaten Barış Alper için NATO toplandı, BM toplandı, ambargolar uygulandı. Barış bu akşam aslanlar gibi çıktı topunu oynadı. Ne oluyorsa, gen tedavisi mi oldu? İşin içinde hokkabazlık var. Bu çok iddialı bir laf. Hakem yabancı, vasıfsız, Arnavutluk hakemi, Bulgar hakemi... Üst düzey anlamında söylemiyorum. Bir hakem olsaydı, bu maçı Galatasaray kazanamazdı.”

"YUNUS ATILMALIYDI"

"Şiddetli bir şekilde hakemin suratına vuruyorsun. Kötü niyet göstergesi, sarı bile yok. Galatasaray’ın 2. golü öncesi faul var, senin oğlun vermez. Liseler arası turnuvada hakemlik yaptırsan, ‘Böyle faul mü olur?’ der. Banza, Sara’dan topu alıyor, hakem faul veriyor. Ortalanıyor, gol oluyor. Bence Yunus atılmalı. Galatasaray’ın lehine bir tane hakem hatası var diyemiyorum" dedi.