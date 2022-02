Galatasaray'ın Barcelona eşleşmesi sonrası kafa tuttu! ''Gösterelim...''

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya adeta Barcelona'ya kafa tuttu... Kura çekimi sonrası flaş açıklamalarda bulunan tecrübeli isim Barcelona'dan çekinmediklerini ifade etti. Rakibin kim olduğunun önemli olmadığı savunan Semih Kaya iddialı açıklamalarda bulundu.

"MÜKEMMEL BİR ARKADAŞLIK İLİŞKİMİZ VAR"

Takım içi arkadaşlık konusunda ise Semih Kaya, "Mükemmel bir arkadaşlık ilişkimiz var. Kardeşlerim saygılı davranıyorlar, büyüklerimiz de bize sevgiyle yaklaşıyorlar. Biraz spontane gelişti. Böyle bir plan doğum günüme denk geldi. Herkes özel bir günü olduğunda bunu ailesiyle, sevdiği insanlarla kutlamak ister. Ben de ailemle kutladım. Güzel ve sıcak bir ortam vardı. Güzel sohbetler ettik. Kendi aramızda şakalaştık. Neyi daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Galatasaray’ın örfünde de böyle şeyler sürekli vardır. Bir yerde başarı olmasını istiyorsanız, öncelikle aile ortamını iyi yakalamanız gerekiyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu aile ortamını en iyi şekilde yakalamış durumdayız. Bu da sahaya en iyi şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Göztepe maçında takımın birlik ve beraberliğini takım içine nasıl yansıttığını gördük. Saha dışında, kulübedeki arkadaşlarım da ne kadar birlik olduğumuzu gösterdik. Hiçbir şey kötü gitmiyor. Sadece bir şanssızlık vardı. Bunu da tersine çevirmeye başladık. Güzel şeyler bizleri bekliyor. Galatasaray isminin olduğu her yerde başarılar, şampiyonluklar vardır. Biz de kulübümüzü, armamızı hak ettiği yere en kısa sürede kavuşturacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARAKTERLİ VE SAYGILI BİR HOCAYA SAHİBİZ"

Takımın Göztepe galibiyetiyle birlikte yükselişe geçeceğine inandığını söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Yükselişe geçeceğimizden hiç şüphem yok. Takım arkadaşlarımıza, hocalarımıza güveniyorum. Bunu da en iyi şekilde saha içinde ve saha dışındaki arkadaşlarımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Her zaman iyi mücadele etmek zorundayız. Bu armanın sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Şu andaki arkadaşlarımız bunu çok iyi şekilde algılıyorlar ve hissediyorlar. İyi olacağını, tekrar güzel bir çıkış yakalayacağımızı biliyorum. Hocamızın çalıştığı seviyeleri herkes biliyor. Bunu konuşmak bana düşmez. Kişisel olarak fikrim karakterli ve saygılı bir hocaya sahibiz. Kulübümüze ve camiamıza artı şeyler katmak isteyen bir hocaya sahibiz. Bireysel olarak bizimle çok ilgileniyor. Eksiğimiz olan şeyleri çekinmeden yüzümüze vuruyor. Artı olan şeylerimizi direkt artı şekilde yansıtıyor. Her zaman pozitif şekilde onun desteğini çok net şekilde hissedebiliyoruz. Genç ve bizim gibi tecrübeli oyuncular için onunla çalışmak bir şans" dedi.

Göztepe galibiyetinin ardından Kaptan Fernando Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşmayla ilgili ise Semih Kaya, "Güzel konuşmalar yaptık maçtan önce. Bu sahaya da yansıdı. Şöyle özel bir nokta var. Herkes, önde pres yapacağız, kenetleneceğiz, birlik olacağız demesinden sonra Nando elini kaldırdı. Nando ’Beyler, her şey çok güzel. İyi motive olduk, kazanmamız lazım kesinlikle. Her şeyi bir kenara koyun, bırakın ve şu anda yanımızda Omar var. 1,5 yıldır neler çektiğini çok net bir şekilde kendisinden başkası bilemez. Bütün zorluklara rağmen takıma döndü. 1,5 yıldır oynamamasına rağmen bugün 11’de. Her şeyi bir kenara bırakın ve onun için oynayın" dedikten sonra o maçı kaybetme gibi bir lüksümüz olamazdı. Bunu her ne kadar istediğimiz şekilde oynayarak olmasa da mücadeleyle, takım arkadaşımızın mutlu olması için kazandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ARMAYA ADANMIŞLIK VARDIR"

Galatasaray’daki geleceği değerlendiren Kaya, "Galatasaray gel der, gelirim. Yeri gelir git derler giderim. Oyna derler oynarım. Sakatlığım vardır, oyna derler oynarım. Bir arma var. Armaya adanmışlık vardır. Aşk vardır, sevgi vardır o renkler için. O yüzden basit olarak söylemek gerekirse ben Galatasaraylı Semih’im. Sadece futbol değil her branşta elimden gelen desteği veririm. Galatasaray altyapısında yetiştim. 12 yaşında Altay’da da oynadım. Yetiştiğim yer Galatasaray camiasıdır. İleride olduğu takdirde genç kardeşlerimizle altyapı hocalarımıza ve genç kardeşlerimize yardımcı olmak isterim" açıklamasında bulundu.

"RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Galatasaray’ın Avrupa’da bilinen bir marka olduğunu vurgulayan Semih Kaya, "Avrupa’da oynayan oyuncularımız bu ismin hakkını ettikleri mücadeleyle, kazandıkları maçlarla çok net şekilde gösterdiler. Camia olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Avrupa’da başarı yakaladığımız zamanlarda hangi kulüplere karşı başarı elde ettiğimiz göz önündedir. Bunu Şampiyonlar Ligi’nde de başardık. Çeyrek finallere kadar çıktık. Elbette finale kadar gitmek isterdik. Galatasaray markasının hangi seviyeler olduğunu o zamanlarda da, 2000’li yıllarda dünyaya tanıtıldığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen deneyimli futbolcu, "Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. 35 kişilik bir ekibiz. Aktif olarak bulunan, bir şeyler katmaya çalışan, takıma yardımcı olmak isteyen oyuncularımıza sahip çıkalım. Onlara değer verelim. Günün sonunda o sahaya biz çıkıyoruz. Yeter ki desteklerini esirgemesinler. Kötü de oynayabiliriz; ama hiçbir şekilde kötü mücadele etme lüksümüz yok. Bundan şüpheleri olmasın. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Göztepe galibiyetinin bir anlamı olmasını istiyorsak çıkıp, aslanlar gibi mücadele edip savaşıp kazanmaktan başka çaremiz yok. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya başladık. En kısa zamanda daha iyi konumlara geleceğiz" dedi.

"HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"

Yarım sezonluk sözleşmesi olduğunu hatırlatan Semih Kaya, "Kağıt üstünde yarım sezonluk kontratım var. Seneye burada olmazsam bir taraftar olarak her zaman Galatasaray’a desteğimi canı gönülden göstereceğim. Burada olduğum takdirde armanın üstünde yıldızların ağırlığı olduğu için hedefim sezonu şampiyon olarak bitirmek. Daha önceden de bunu yaptık. Ligde, Avrupa’da kupalarla ve şampiyonluklarla tamamlamak. Seneye burada olurum ya da olmam ama her zaman şampiyon olarak bitirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA’NIN GELMESİNE MUTLU OLDUM"

UEFA Avrupa Ligi kurası öncesinde kahvaltıda Kerem Aktürkoğlu ile konuştuklarını söyleyen Kaya, "Barcelona çıksın, onlarla oynayalım dedim. Sonuçta Şampiyonlar Ligi seviyelerinde Real Madrid’e karşı, milli takım seviyelerinde Brezilya’ya karşı oynadım. Oynayalım, mücadele edelim. Onlara seviyemizi gösterelim. Rakibe saygı duyalım. Büyük camialar ve büyük isimlere karşı mücadele edelim ama o tecrübeyi yaşayalım. O tecrübeyi yaşamadıktan sonra kendimizi bir adım öne atmamız çok zor olur. Barcelona’nın gelmesine mutlu oldum" diyerek sözlerini tamamladı.